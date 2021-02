[아시아경제 박선미 기자] 윤종원 기업은행장은 18일 당분간 지주회사 전환 계획이 없다고 일축했다.

윤 행장은 이날 진행된 서면 기자간담회에서 "지주회사 전환은 장·단점이 있어 실익이 문제점을 능가해야 추진 가능한 사안"이라며 "지금은 코로나에 따른 피해 중소기업 지원에 역량을 집중해야할 시기"라고 선을 그었다.

그는 "당분간은 현 체제 내에서 자회사와의 시너지를 높이는 데 중점을 둘 계획"이라며 "자회사별 강점을 활용해 종합금융서비스를 제공함으로써 IBK가 추진 중인 혁신금융의 실행력을 높이고 혁신금융 지원 기반 강화를 위해 최근 금융자회사에 대한 출자도 확대할 것"이라고 설명했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr