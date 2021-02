캠코-전라북도 ‘상생형 일자리 업무협약’ 체결

[아시아경제 송승섭 기자] 한국자산관리공사(캠코)가 전라북도와 ‘상생형 일자리 참여 기업지원 및 지역사회 발전을 위한 업무협약’을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 업무협약은 양 기관이 전북지역 중견·중소기업의 조기경영 정상화와 지역경제 활성화, 일자리 창출 등에 협력하기 위해 마련됐다. 캠코의 지원은 투자대상 발굴을 원하는 투자자와 자금조달을 통한 경영정상화를 원하는 기업을 연결하는 통합지원플랫폼 기업구조혁신센터를 통해 진행된다.

또 지자체 일자리 프로젝트인 ‘상생형 일자리 협약’에 참여한 전기자동차 완성차 업체 4개사와 부품업체 1개사에 민간투자 연계지원을 넓혀가기로 했다. 지역사회 발전과 사회공헌 활동 활성화를 위한 지원도 이어나갈 예정이다.

이번 업무협약은 전북 지역 중견?중소기업들이 기업구조혁신지원센터를 통해 민간투자를 받아 조기 경영 정상화될 수 있도록 지원하고, 캠코와 전라북도가 지역경제 활성화와 일자리 창출 등을 위해 함께 협력하기 위해 마련됐다.

문성유 한국자산관리공사장은 “지역에 기반을 둔 중견?중소기업이 지역경제 활성화와 일자리 창출을 이끌어 갈 수 있도록 필요한 지원을 다하겠다”며 “앞으로도 이들 기업이 산업구조 재편 등 불확실한 상황을 헤치고 도약할 수 있도록 현장 가까이에서 지자체 등과 적극 협력해 지원하겠다”고 말했다.

