산청군, ‘2022년도 산림소득증대사업’ 신청·접수

임업인·임업후계자·생산자단체 등 대상

3월 3일까지, 유통기반·생산단지 조성 등



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 안정적인 산림사업 구축과 임업인의 소득 증대를 위해 ‘2022년도 산림소득 증대사업’ 신청을 받는다고 18일 밝혔다.

신청 대상은 임산물 소득원의 지원 대상 품목을 재배하고 있는 임업인, 임업후계자, 생산자단체 등이다.

지원을 희망하는 임가는 오는 3월3일까지 사업대상지가 있는 읍면 사무소에 신청하면 된다.

군은 신청서 접수 후 심의 결과에 따라 대상지를 최종 선정해 2022년도에 사업을 시행할 예정이다.

대상 사업은 ▲산림 작물생산단지(약용·약초류, 산, 나물류·수실로, 산림버섯류 등) ▲임산물 생산기반조성(생산장비, 산림 버섯 재해 예방시설, 작업으로 등) ▲임산물 상품화 지원(규격 포장재) ▲임산물 유통기반조성(저장·건조시설, 유통 장비, 가공·선별·포장비 등) ▲친환경 임산물 재배관리(농업경영체 등록자만 지원, 토양개량제, 유기질비료) 등이다.

지원 비율은 보조 50%, 자부담 50%이며, 지원 한도는 총사업비 1억원 미만 사업이다.

2022년도 사업 신청 시 주요 개정사항은 임산물 선별기, 포장비가 추가 지원된다.

임산물이 50% 이상 함유되고 식품위생법 등 관련 법령에 따라 영업 신고를 한 자만 2차 가공식품 생산을 위한 가공 장비도 지원할 수 있다.

산청군은 대표적인 산림소득 작물인 곶감의 국내 주산지 중 한 곳이다. 1300여 농가에서 2700여t의 곶감을 생산, 350억원 규모의 소득을 올리고 있다.

군 관계자는 “우리 군은 지리산 등 토지면적의 약 78%가 임야로 구성돼 있다. 효율적인 산지 활용을 통해 맞춤형 산림소득사업을 추진, 부자 임업인 육성에 최선을 다하고 있다”며 “산림소득 지원사업에 임업인들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr