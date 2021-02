만취상태로 택시기사 밀치고 폭행한 혐의

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산의 40대 공무원(남)이 마스크 착용을 요구한 택시기사를 폭행한 혐의로 붙잡혀 경찰 조사를 받고 있다.

부산 사상경찰서는 17일 밤 112신고로 출동한 현장에서 택시기사를 때린 사상구청 공무원 A씨를 조사 중이라고 18일 밝혔다.

A씨는 17일 오후 9시 56분께 사상구 현대자동차 앞에서 50대 택시기사가 마스크 착용을 요구하자 술에 취한 채 이를 거부하며 미는 등 폭행한 것으로 조사됐다.

당시 A씨는 만취한 상태였던 것으로 알려졌다. 112 신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A씨를 붙잡았다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr