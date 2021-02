대전·세종서 3명 귀뚜라미보일러 아산공장 관련 ‘n차 감염’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 귀뚜라미보일러 아산공장 관련 확진자가 대전과 세종에서 3명 추가 발생했다.

18일 대전시와 세종시에 따르면 대전에선 전날 총 6명이 코로나19 확진 판정을 받았고 이중 2명이 아산공장과 관련된 것으로 파악된다.

아산공장 관련 확진자는 대전 1164번(서구 거주 60대)과 대전 1169번(서구 거주 40대)이다. 대전 1164번은 아산공장 직원(아산 323번)의 장모로 무증상으로 선제검사를 받은 후 확진 판정을 받았다.

앞서 대전에선 아산공장 직원(아산 323번)의 아내(대전 1160번)와 10대 자녀 2명(대전 1161번·1162번)이 코로나19에 감염됐다. 이들 가족은 지난 설 연휴 때 함께 모였던 것으로 조사된다.

대전 1169번은 아산공장 직원 아내의 지인으로 확인됐다.

세종에선 설 연휴 전 아산공장에서 근무한 40대(세종 213번)가 코로나19 증상으로 검사를 받은 결과 양성 판정을 받았다.

세종시는 현재 세종 213번의 동거가족 3명에 대한 진단검사를 진행하는 중으로 지역 내 아산공장 관련 확진자는 더 늘어날 수 있는 상황이다,

한편 아산공장 관련 확진자는 대전과 세종 외에도 대구, 경산, 춘천, 오산 등지에서 산발적으로 발생하는 것으로 확인된다.

이는 설 연휴기간 아산공장 직원들이 최초 직원 확진자가 나온 사실을 인지하지 못하고 고향을 방문해 가족, 지인을 만났기 때문으로 조사된다.

방역당국은 아산공장 직원 전수검사를 마쳐 공장 관계자들 사이에서의 확산은 주춤할 것으로 내다본다. 하지만 설 연휴 동안 직원들이 전국 각지에 고향을 다녀온 탓에 산발적 n차 감염이 계속 될 가능성을 열어 둔 상황이다.

