SK C&C, NH농협은행 마이데이터 플랫폼 구축

[아시아경제 강나훔 기자] SK㈜C&C는 NH농협은행의 마이데이터 서비스 플랫폼 구축 사업에 착수했다고 18일 밝혔다.

앞서 NH농협은행은 8월 마이데이터 사업 오픈에 발맞춰 ▲고객 관점의 데이터 축적·활용을 통한 데이터 비즈니스 선도 ▲자산관리?금융비서 서비스 등 정보 중심 금융 수요 대응 ▲오픈금융·초개인화 마케팅 등 혁신적 금융 서비스 제공 등을 위해 서비스 플랫폼 구축을 추진키로 했다.

SK C&C는 마이데이터 시스템·포털 등 플랫폼을 구축해 은행 영업점 및 금융앱을 비롯한 모든 고객 채널 현장에서 ▲고객 계정 생성 ▲정보 이동권 위임(철회) ▲접근토큰 발급 ▲정보 이동권 대리 행사 ▲서비스 해지 등이 고객 요청 한 번에 언제든 바로 처리 가능토록 지원한다.

또 고객 마이데이터 서비스를 중심으로 정보제공기관·정보 이동권 행사를 위한 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스) 지원센터·본인확인기관 등 데이터 라이프 사이클 전반에 대한 통합 관리 체계도 구축한다.

아울러 마이데이터 플랫폼의 주요 애플리케이션 시스템을 PaaS(Platform as a Service·서비스형 플랫폼)에 기반을 둔 컨테이너 서비스 체계로 구현한다. 마이데이터 시스템 및 서비스를 실제 컨테이너를 옮기듯 자유롭게 이동시키고 다른 시스템 및 서비스와 유기적 결합도 가능해진다.

박제두 SK C&C 금융Digital1그룹장은 "마이데이터 플랫폼은 고객 생활 속 금융 서비스 혁신을 이끄는 기반 시스템이 될 것" 이라며 "NH농협은행의 혁신적인 데이터중심 서비스 제공과 더불어 국내 금융 산업 곳곳에서 데이터에 기반한 고객 디지털 금융 혁신이 빠르게 전개될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr