[아시아경제 임혜선 기자] 웅진식품이 건강기능식품 ‘알로에겔 면역젤리’를 출시한다고 18일 밝혔다.

‘알로에겔 면역젤리’는 식약처 인정 3중 기능성 원료인 알로에겔을 가공해 스틱 젤리 타입으로 만든 건강기능식품이다. 수확 후 6시간 이내 1차 가공한 신선한 3년산 알로에만을 담아 진공 저온 농축법으로 진하게 농축했다. 1포(20g)에는 총 다당체 100mg가 함유됐다.

웅진식품 관계자는 "40여년간 좋은 원료로 건강한 식문화를 이끌어온 웅진식품의 기술력과 노하우를 담아냈다"면서 "청포도 농축액과 레몬 농축액을 더했고, 섭취 편의성도 높였다"고 설명했다.

제품은 23일 GS홈쇼핑, 24일 CJ오쇼핑에서 론칭 방송에서 판매된다.

