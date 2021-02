'이재명號' 경기도, 더 안전해졌다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사 취임 후 경기소방이 화재발생 감소 등 재난안전 분야에서 큰 성과를 내고 있는 것으로 나타났다.

18일 경기도 소방재난본부에 따르면 지난해 경기도 화재발생 감소율은 5.3%로 전국 화재발생 감소율 3.6%보다 높았다. 또 광역자치단체 지역안전지수 평가에서 3년 연속 화재분야 1등급을 획득했다.

그래서일까. 지난해 도민 대상 여론조사에서 '안전하다'는 도민 의견은 77%로 나타났다. 이는 전년도(2019년) 조사에서 안전하다고 답한 비율(67%)보다 10%포인트 높은 수치다.

이 같은 성과는 경기도의 소방안전 분야에 대한 과감한 인ㆍ물적 투자 확대다.

도는 지난해 소방인력 744명을 충원해 현장활동 및 예방분야 인력을 보강했다. 또 노후 소방차량과 현장활동 및 개인안전장비를 보강했다. 현재 경기소방은 소방장비 보유율 100%와 노후율 0%를 유지하고 있다.

도는 이 기간 항공 인명검색 강화를 위해 드론 4대를 도입했고, 대원 안전강화를 위한 스마트 인명구조경보기 4400대를 일선에 보급했다. 용인 성복 등 도내 6개 지역에는 안전센터를 추가 설치하고 있다.

경기소방의 고밀도 예방활동도 '안전한 경기도' 구축에 큰 힘이 되고 있다. 경기소방은 전국 소방본부 중 유일하게 도내 35개 전 소방서에 예방점검 전담부서를 설치해 운영 중이다.

또 비상구 신고포상제와 전국 최초 소방안전패트롤 운영 등 소방안전질서 위반행위 단속을 강화하고 있다. 아울러 화재현장 법규 위반도 강력 단속하고 있다. 지난해 단속건수는 380건으로 전년대비 13.4% 늘었다.

도는 이외에도 재난 취약계층 주거안전을 위해 2만5990가구에 주택용 소방시설을 보급하고 청각 및 지체장애인 수화 동영상 10편을 제작해 보급했다. 도내 45개 전통시장에는 화재 감시 강화를 위해 사물인터넷(IoT) 화재감시시스템을 구축했다.

아울러 도내 11개 시군에 긴급차량 우선신호시스템을 설치 운영 중이다.

이상규 경기소방본부장은 "경기도의 적극적인 지원과 경기소방의 적극적인 재난대책을 통해 도민들이 편안하게 생활할 수 있는 안전생태계 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

