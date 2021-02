목포대 ‘우리동네 좋드만 마켓’ 출범 위한 업무 협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포대학교(총장 박민서)는 17일 KBC광주방송, 전남생산자협동조합과 포스트 코로나 시대를 대비해 공동으로 라이브 커머스 기반 온라인 마켓 개설과 운영을 추진하기 위한 상호 업무 협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약식에는 목포대학교 박민서 총장, KBC광주방송 임채영 사장, 전남생산자협동조합(이하 전남생협) 윤준웅 이사장과 각 기관의 관계자 등이 참석한 가운데 진행됐으며, 주요 협약사항으로는 목포대학교는 온라인 마켓 개설 및 운영 전반의 자문과 라이브 커머스 인재 양성 및 공급, KBC광주방송은 온라인 마켓을 기획·개설하고 라이브 방송 제작과 송출 지역 상품 홍보, 전남생산자협동조합은 온라인 마켓을 운영하고 생산자 발굴, 지역 상품 소싱과 라이브 방송 지원 등 실질적인 성과를 만들어 낼 수 있도록 상호 협력해나갈 예정이다.

온라인 마켓을 개설하고 운영을 위해 e커머스 특성화 대학으로 지정된 국립목포대학교는 체계화된 전자상거래 교육을 통한 전문 인력 양성을, KBC광주방송은 지역민을 위한 공익적 가치 추구와 콘텐츠 제작을, 그리고 전남생협은 질 좋은 제품과 온라인 커머스 운영의 노하우를 공유해 협력할 예정이다.

협약식에서 박민서 총장은 “이번 지역협력 상생 프로젝트가 대한민국의 대표 디지털 뉴딜 성공사례로 자리매김할 수 있도록 우리 대학이 보유한 전자상거래 전문 지식과 노하우 및 인적자원을 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

임채영 대표이사는 “코로나19라는 팬데믹으로 우리 사회는 많은 변화를 겪고 있고 특히 많은 부분이 비대면 사회로 변하고 있다”며 “이러한 비대면 시대, 생산자와 소비자가 신뢰할 수 있는 혁신적 선순환 유통구조 시스템을 구축하는 것이 ‘우리동네 좋드만 마켓’의 목표라며, 이번 프로젝트가 성공할 수 있도록 적극적으로 협력하겠다”고 전했다.

마지막으로 윤준웅 이사장 역시 “전남의 농어민들을 대표해 질 좋은 농수축산물의 안정적 공급과 판로 확보에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

이번 업무 협약식은 코로나19 방역지침을 철저히 지키며 약식으로 행사를 진행했다.

