소병철 의원, 국회 행안위에 여순사건 유족 탄원서 전달 “특별법 제정해야”

[아시아경제 전진영 기자] 소병철 더불어민주당 의원이 17일 국회 행정안전위원회에 여순사건 특별법 제정을 바라는 유가족들의 탄원서를 전달했다.

소 의원은 이날 오후 여순사건 특별법을 함께 발의한 같은 당 김승남, 김회재, 서동용, 주철현 의원과 함께 행안위를 찾아 위원장인 서영교 민주당 의원과 소속 의원들에게 이같은 내용의 탄원서를 전달했다. 이규종 여순사건 유족연합회 회장, 박소정 여순사건 특별법 제정 범국민연대 이사장도 함께했다.

올해로 발생 73년을 맞는 여순사건과 관련, 국회에서는 그간 진상조사와 배보상 문제를 담은 법안이 20대 국회까지 네 차례 발의됐지만 번번이 국회의 문턱을 넘지 못했다. 21대 국회에서 발의된 법안은 작년 12월에 공청회를 갖는 등의 절차가 진행돼 통과 여부에 관심이 쏠리고 있다.

이낙연 대표 역시 여순사건 특별법 제정 의지가 강하기 때문에, 법안 추진은 더욱 탄력을 받을 예정이다. 이 대표는 지난 10일 최고위원회의에서 관련 문제를 언급하기도 했고, 다음날(11일)에는 순천을 방문해 충혼탑을 참배하고 유족들과 특별법 통과를 위한 대화를 나누기도 했다.

이번 전달식은 특별법의 빠른 통과를 촉구하는 차원에서 열렸다. 소 의원은 “탄원서에 서명하신 유족분들이 총 721분이다. 그만큼 남아계신 유족분들이 얼마 남지 않았다는 것”이라며 “당대표께서도 2차례에 걸쳐 특별법의 2월 통과를 말씀하신만큼 2월 국회에 특별법이 통과되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 탄원서를 전달받은 서 의원은 “아픔 받은 고통을 규명하고, 치료하고 죄송하단 말씀드려서 위안을 할 수 있게, 후손에게 빛을 밝힐 수 있게 하겠다”고 답했다.

