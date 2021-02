아버지가 휴대폰 요금 꾸중하자 주방 태워버려

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 아버지로부터 꾸중 듣고 홧김에 자기 집 주방에 불을 지른 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

17일 부산 영도경찰서에 따르면 16일 오후 5시 51분께 영도 동삼동의 한 주택에서 A씨가 아버지로부터 휴대폰 요금이 많이 나온다는 꾸중을 듣고 가스레인지에 달력을 올려놓고 불을 붙여 주방을 태웠다.

불은 전자레인지 등 주방기기 등 100여만원 상당의 피해를 낳고 10여 분 만에 출동한 소방관에 의해 진화됐다. 다행히 인명 피해는 없었다.

경찰은 112신고를 접수하고 A씨를 현행범으로 체포해 조사하고 있다.

