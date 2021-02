코웨이 '듀얼클린 가습공기청정기', 아시아 디자인 프라이즈 위너 수상

[아시아경제 김철현 기자] 코웨이는 듀얼클린 가습공기청정기(APMS-1020A)가 '2021 아시아 디자인 프라이즈 위너'를 수상했다고 17일 밝혔다.

아시아 디자인 프라이즈는 아시아 최대 규모의 디자인상으로, 심미성·희소성·기능성을 종합적으로 평가해 선정한다. 이번 공모에서는 36개국 3187개 작품의 디자인이 출품돼 경쟁을 벌였다.

코웨이는 지난해 이어 2년 연속 수상하며 디자인 우수성을 인정받았다고 설명했다. 이 제품은 사용자 중심의 디자인과 복합 제품의 기능을 간결하게 담아낸 점을 높이 평가 받았다. 공기청정 기능과 가습 기능이 결합된 제품으로 공기청정 필터 시스템을 통해 실내 공기를 청정한 뒤, 깨끗해진 공기에 초미세수분입자를 더해 깨끗해진 청정 가습을 제공한다.

주기적으로 관리가 필요한 가습 물통과 수조부를 손쉽게 분리해 세척할 수 있도록 디자인해 소비자 편의성을 높인 것도 장점이다. 또 수조부 내 물 고임을 방지해 대장균을 99.99% 감소시키는 '워터락' 기술을 통해 위생성을 향상시켜 많은 소비자로부터 호평을 받고 있다.

송현주 코웨이 상품센터장은 "코웨이는 고객에 대한 이해를 바탕으로 소비자가 일상 속에서 불편함 없이 제품을 사용하도록 디자인하는데 중점을 두고 있다"며 "앞으로도 고객 중심의 차별화된 디자인으로 사용자 친화적인 제품개발을 위해 노력하겠다"고 말했다.

