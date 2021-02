CEO 변신 후 80억 매출

[아시아경제 김봉주 기자] 방송인 현영이 송도 자택 아이들 방을 공개했다.

16일 현영은 자신의 인스타그램을 통해 "첫째 둘째 도란도란 공부 시간~~~귀욤이들 많이 컸네요"라는 글을 올렸다.

사진에는 남매가 태블릿 PC를 이용해 공부를 하는 모습이 담겼다.

한편 현영은 2012년 금융업에 종사하는 남편과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

패션 CEO로 활약하는 현영은 "지난해 하반기 매출만 80억 원이다"라고 밝힌 바 있다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr