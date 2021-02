'출범 1주년' 후 첫 회의 한 삼성 준법위…"사업지원TF와 소통창구 마련"(종합)

[아시아경제 정현진 기자] 삼성 외부의 독립적 준법경영 감시기구인 준법감시위원회가 출범 1주년 이후 진행한 첫 정례회의에서 삼성그룹의 컨트롤타워 역할을 해왔던 '사업지원 태스크포스(TF)'와의 만남을 추진한다. 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,900 전일대비 700 등락률 +0.83% 거래량 20,379,824 전일가 84,200 2021.02.16 15:30 장마감 관련기사 개미가 돌아왔다.. 코스피 소폭 상승 마감테슬라가 생산늘려 달라고… 독보적인 ‘이 기업’ 주가상승 자부합니다.코스피 '쿠팡효과'.. 코스닥 '바이오약세' close 부회장의 국정농단 재판 과정에서 지난해 2월 출범한 준법위는 지난 1년간 이 부회장의 대국민 사과, 노조 활동 등 의미있는 성과를 냈지만 최근 사법부로부터 실효성 기준에 못 미친다는 평가를 받은 바 있다.

준법위는 16일 오전 서울 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,900 전일대비 700 등락률 +0.83% 거래량 20,379,824 전일가 84,200 2021.02.16 15:30 장마감 관련기사 개미가 돌아왔다.. 코스피 소폭 상승 마감테슬라가 생산늘려 달라고… 독보적인 ‘이 기업’ 주가상승 자부합니다.코스피 '쿠팡효과'.. 코스닥 '바이오약세' close 서초사옥에서 정례회의를 열고 사업지원TF의 준법리스크에 대한 대응방안을 마련할 필요가 있다고 봤다면서 이를 위해 소통창구를 마련하기로 했다고 밝혔다. 준법위가 직접 사업지원TF를 만나 역할과 지위 등에 대해 확인하고 준법 관련한 사항들을 파악하는 자리가 될 것으로 예상된다. 준법위 관계자는 "사업지원TF 측과 일정을 조율해 최대한 이른 시일 내에 만나 준법 강화를 위해 소통하겠다는 의미"라고 설명했다.

사업지원TF는 삼성이 2017년 초 그룹 해체의 상징으로 그룹 컨트롤타워 역할을 하던 미래전략실(미전실)을 없앤 뒤 신설된 조직이다. 미래전략실 인사지원팀장 출신이던 정현호 사장이 팀장을 맡으면서 일각에선 미전실의 부활이 아니냐는 지적이 제기돼 왔다. 이에 이 부회장은 파기환송심 최후진술에서 "특검이 우려한 사업지원TF는 다른 조직보다 더 엄격하게 준법감시를 받도록 하겠다"고 강조하기도 했다.

준법위는 또 최근 이 부회장과 최지성 전 미래전략실장, 장충기 전 미전실 차장 등에 대한 법원 선고를 계기로 향후 이같은 사건의 재발 방지를 위해 관계사와 함께 구체적인 방안을 마련해 나가기로 했다고 밝혔다. 지난달 26일 관계사 최고경영자(CEO)들과 첫 상견례를 한 데 관계사와 꾸준히 소통하며 준법 리스크에 대한 대응 방안을 마련해나가겠다는 의미로 풀이된다.

준법위는 이날 최고경영진 준법리스크를 유형화하고 평가지표, 점검 항목을 설정하기 위한 외부 연구용역 추진 사항을 보고 받고 조속히 연구용역 기관을 선정하기로 했다. 이 외에도 올해 준법위 운영 과제와 실행 계획 등을 검토했다.

이번 회의는 지난 3일 공식 출범 1주년을 맞고 나서 열리는 첫 정례회의다. 김지형 전 대법관을 위원장으로 하는 준법위는 지난해 2월 5일 첫 회의를 시작으로 매달 정례회의를 열어 대외후원금 지출, 내부거래, 거래·합병 등에 대한 상시 감시를 해왔다.

준법위는 지난 1년간 삼성의 준법경영을 위한 감시·통제 기능을 강화했다. 과거 총수 일가의 그룹 경영권 승계 과정에서 준법의무를 위반하는 행위가 있었던 점을 인정하고 국민들 앞에서 사과 할 것을 요구했으며 무노조 경영 포기, 시민사회 신뢰 회복을 위한 방안 마련 등을 주문했다. 이에 이 부회장은 지난해 5월 대국민 사과를 했고, 삼성 7개 계열사는 준법경영 강화를 위한 공동 협약을 맺고 노조 활동을 허용했다.

하지만 이러한 활동에도 지난달 파기환송심 재판부는 준법위의 실효성을 지적했고 결국 이 부회장은 징역 2년6개월의 실형을 받고 재수감됐다. 구속 수감 나흘만인 지난달 21일 이 부회장은 준법위에 "본연의 역할을 다해달라"고 요구했고, 준법위도 "오로지 결과로 실효성을 증명해낼 것이다. 재판부 판결과 상관없이 할 일을 계속해 나가겠다"는 입장을 내놨다.

한편, 준법위의 다음 정례회의는 다음달 19일 개최될 예정이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr