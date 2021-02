도로변 쓰레기 수거 ‘척척’…광주 규제자유특구, 무인저속특장차 실증 착수

무인도로청소차 및 공공데이터 수집·공유 실증 착수

광주 특수자동차산업 연계한 자율주행 시스템 기술개발과 상용화 촉진

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부와 광주광역시는 광주 규제자유특구에서 공공서비스를 위한 무인 저속 특장차 실증과 자율주행 공공정보 데이터 수집·공유 실증에 착수한다고 16일 밝혔다.

광주광역시는 2019년 규제자유특구 지정 이래 국내 최초 운전자 없는 도로청소차, 쓰레기 수거차 등 공공서비스를 실증해왔다.

현행 도로교통법에 따르면 차량의 안전운행 등을 이유로 도로 주행 시 운전자 탑승을 전제로 하고 있어 무인 차량이 실제 도로를 주행할 수 없는 상황이었다. 하지만 광주 규제자유특구에서는 사전 성능검증, 안전장치 마련 등 안전성 담보 범위에서 무인 차량을 실증할 수 있도록 자율차 임시운행 허가·실도로 주행·공원 내 출입 등에 대한 규제특례가 허용됐다.

중기부는 그간 노면 청소차와 산업단지용 폐기물 수거차에 대해 비상 정지시스템 등 안전장치와 안전매뉴얼 등을 마련해 국토부의 자율주행차 임시운행 허가를 취득하고, 책임보험 가입 등 사전 준비가 이행됨에 따라 본격적인 실증에 착수할 수 있게 됐다고 설명했다.

이번 실증은 새벽 교통사고 등 환경미화원의 열악한 근로환경을 개선하고 단순 반복 업무해소를 통한 작업능률 향상효과 등이 기대된다. 또한 레이더, 라이더 등 자율주행 핵심 부품 국산화, 광주 특수자동차산업과 연계한 자율주행 시스템 기술개발과 상용화 촉진 등 자율주행 분야의 미래 먹거리를 위한 산업생태계 조성이 전망된다.

이용섭 광주광역시장은 “그간 광주는 4차 산업혁명에 대비한 미래 먹거리 발굴과 산업지형의 변화에 선제적으로 대응하기 위해 노력해왔다”며 “이번 실증을 통해 광주가 미래형 자동차산업 선도도시로 도약할 수 있는 발판을 마련하겠다”고 밝혔다.

김희천 중기부 규제자유특구기획단장는 “이번 실증으로 다수의 특장차 업체가 밀집한 광주광역시 자동차산업 인프라와 연계해 중소기업이 주도하는 자율차 산업생태계가 조성되도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

