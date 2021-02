아모레퍼시픽, '희망가게' 창업주 공개 모집…한부모 여성 자립 지원

[아시아경제 이승진 기자] 아모레퍼시픽은 아름다운재단과 한부모 여성 창업대출 지원사업 ‘희망가게’의 창업주를 3월 5일까지 공개 모집한다.

25세 이하 자녀(1997년 출생자 까지)의 부양을 책임지며, 구체적 창업계획을 가진 중위소득 70%이하 한부모 여성은 누구나 지원할 수 있다. 별도의 담보나 보증은 필요치 않으며 신용등급 역시 무관하다.

희망가게는 여성과 아동 복지 증진에 힘쓴 아모레퍼시픽 창업자 서성환 선대회장의 뜻을 기리기 위해 2003년 창업주의 유산을 기부하며 시작했다.

2004년 1호점을 시작으로 현재 총 438개의 희망가게가 문을 열었으며, 한부모 가족 구성원 1200여명의 자립을 도왔다.

희망가게는 심사를 통해 선정된 희망가게 창업 대상자에게 최대 4000만원의 창업자금을 제공한다. 또 업종별 전문가들의 맞춤형 컨설팅과 교육 프로그램, 개인기술교육비(최대 200만원)를 제공하며 심리·정서·법률지원과 긴급의료비도 지원한다.

창업자금의 상환금리는 연 1%이며 상환기간은 8년이다. 상환금은 또 다른 한부모 여성의 창업 지원금으로 쓰인다.

지원신청서는 아름다운재단 희망가게 블로그에서 확인가능하며, 우편 또는 방문 접수할 수 있다. 올해는 두 차례(2차 모집: 5월1일~6월4일, 3차 모집: 8월1일~9월3일) 더 희망가게 창업주 공모를 진행할 예정이다.

