6·25전쟁 71년만에 전달된 '무공훈장' … 경주시, 강덕봉 일병 유족에 전수

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 6·25전쟁 당시 강원도 철원지구 전투에서 무공을 세운 고(故) 강덕봉 일병이 참전 71년 만에 아내의 품에 화랑무공훈장을 안겼다.

경주시는 지난 9일, 고 강덕봉 일병의 유족에게 국방부를 대신해 무공훈장과 훈장증, 기념패를 전달했다. 화랑무공훈장은 전투에 참가해 전과를 올린 유공자에게 수여하는 무공훈장이다.

최근 국방부와 육군본부는 2022년까지 6·25 전쟁 당시 전공을 세워 무공훈장을 받기로 예정됐으나, 긴박한 전장 상황으로 인해 받지 못한 공로자를 발굴하는 '무공훈장 찾아주기' 활동을 펼치고 있다.

수훈자인 강덕봉 일병도 제9보병사단 분대원으로서, 강원도 철원지구 전투에 참가해 전공을 세워 훈장 수여가 결정됐으나, 훈장을 받지 못한 상태로 1992년 61세로 사망한 것으로 뒤늦게 확인됐다.

고인의 배우자인 박복출 씨는 "작고한 남편의 명예를 훈장을 통해 되찾아주신 관계자분들께 감사드리며, 오늘의 기쁨을 소중히 간직하겠다"는 소감을 피력했다.

주낙영 경주시장은 "호국영웅들의 나라를 위한 희생과 헌신 덕분에 오늘날 우리가 평화와 번영을 누릴 수 있게 된 것"이라며 보훈가족의 명예선양과 복지증진에 더욱 힘쓰겠다는 감사의 인사를 건넸다.

