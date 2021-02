명절 세뱃돈으로 금융투자상품 투자는 어떨까

[아시아경제 박지환 기자] 명절 연휴가 중반을 지나면서 자녀들의 세뱃돈을 어떻게 해야 할지 고민하는 부모들이 많다. 자녀 이름으로 금융상품 가입을 해줘 어릴 때부터 금융투자 습관을 길러주면 어떨까.

가장 일반적인 방법은 자녀들 이름으로 주식 계좌를 개설하고 투자를 하도록 도와주는 방법이 있다. 최근에는 증권사들이 '주식 선물하기' 등 관련 서비스를 앞다퉈 제공 중이다.

하나금융투자는 트레이딩 애플리케이션(앱)인 하나원큐주식을 통해 휴대전화번호만으로 주식을 가족이나 지인에게 선물할 수 있는 주식 선물하기 서비스를 내놨다. 휴대전화번호만 알면 국내 주식 또는 상장지수펀드(ETF)를 1회 100만원 한도 내에서 선물할 수 있다. 신한금융투자의 경우 카카오톡 해외 주식 선물하기 서비스를 선보였다. 해외주식 상품권을 통해 미국 주요 주식 종목을 1주 단위가 아닌 0.01주 등 소수점 단위로 선물 할 수 있다.

한국투자증권도 온라인으로 쉽게 주식·펀드 투자 상품권을 주고받을 수 있는 온라인 금융상품권을 출시한 상태다. 주식·펀드·발행어음 등 다양한 금융투자상품에 투자할 수 있다. 카카오톡 선물하기 플랫폼을 통해 커피쿠폰처럼 쉽게 구매·선물할 수 있는 것은 물론 받은 상품권으로 해당하는 금액만큼 금융상품을 골라 투자할 수 있다.

자녀들에게 간접 투자 방법인 펀드 계좌를 개설해 주는 방법도 있다. 특히 어린이 펀드의 경우 만 18세 미만 미성년 자녀에게는 10년마다 2000만원까지 세금 없이 증여할 수 있다. 여기에 투자로 발생한 수익에 대해서는 증여세 부과 대상에서 제외돼 장기 투자와 절세 효과를 동시에 누릴 수 있다.

수익률도 높은 편이다. 미래에셋 우리아이 친디아 업종 대표 펀드, NH-Amundi 아이사랑 적립증권 펀드, 신영 주니어 경제박사 증권 펀드 등의 최근 1년 수익률은 50%를 넘는다. 어린이 눈높이에 맞춘 운용보고서 제공 등의 부가 혜택도 제공한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr