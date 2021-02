'전인구의 주식투자 일주일 만에 뽀개기'

◆코즈모폴리턴 칭기즈 칸= 칭기즈 칸 루트에 숨겨진 역사적 진실을 복원한다. 저자가 몽골초원을 답사해 쓴 ‘마음을 잡는 자, 세상을 잡는다’에서 칸의 사상과 행적에 관한 깊이 있는 사료를 모아 재집필했다. 칸이 하층 유목민들의 꿈과 이상을 자신의 꿈과 희망으로 받아들이고 실천한 배경을 설명하며 신뢰와 존중, 소통의 중요성을 강조한다.(서정록 지음/학고재)

◆전인구의 주식투자 일주일 만에 뽀개기= 장기·안정적 투자에 참고할 만한 안내서. 주식·재무제표·차트 분석은 물론 다양한 성공투자 사례를 초보자의 눈높이에 맞춰 자세히 설명한다. 기업의 적정 주가를 파악해 매수와 매도 타이밍도 알려준다. 어려운 주식 용어의 개념과 활용법을 차근차근 풀이하며 올바른 투자의 세계로 안내한다.(전인구 지음/아라크네)

