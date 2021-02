코로나19 신규 확진자 362명…나흘 만에 300명대로(상보)

[아시아경제 김유리 기자] 코로나19 하루 신규 확진자 수가 13일 0시 기준 362명으로 집계됐다.

질병관리청 중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 코로나19 국내 발생 345명, 해외유입 17명이 확인돼 총 362명이 신규 확진됐다고 밝혔다. 총 누적 확진자 수는 8만3199명(해외유입 6676명)이다.

의심신고 검사자 수는 2만1968명, 수도권 임시선별검사소 검사 건수는 1만4695건(확진자 58명)으로 총 검사 건수는 3만6663건이다.

위중증 환자는 157명, 사망자는 7명으로 누적 사망자는 1514명(치명률 1.82%)이다.

신규 격리해제자는 291명으로 총 7만3227명(88.01%)이 격리해제돼 현재 8458명이 격리 중이다.

최근 200명대 후반까지 떨어졌던 신규 확진자는 500명대까지 치솟았다가 400명대를 거쳐 300명대로 다시 내려온 상태다. 최근 1주일(2월7~13일)간 신규 확진자는 일별로 371명, 288명, 303명, 444명, 504명, 403명, 362명을 기록했다.

