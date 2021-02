열 살 조카 학대해 숨지게 한 이모·이모부 구속

[아시아경제 배경환 기자] 열 살 조카를 학대해 숨지게 한 이모와 이모부가 구속됐다.

10일 수원지법 이명철 영장전담판사는 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 등 혐의를 받는 A씨 부부(40대)에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 구속영장을 발부했다.

이 판사는 "나이어린 조카를 비정상적인 방법으로 학대하는 과정에서 사망에 이르게 한 범행으로 그 결과가 참혹하며 사안이 매우 중대하다"며 "피의자들의 진술 내용과 현재까지의 수사 정도에 비춰보면 증거인멸의 우려가 있고 도주의 염려도 배제할 수 없다"고 영장 발부 사유를 밝혔다.

A씨 부부는 지난 8일 자신들이 맡아 돌보던 조카 B(10) 양을 말을 듣지 않고 소변을 가리지 못한다는 이유로 파리채 등으로 때리고 머리를 물이 담긴 욕조에 강제로 넣었다가 빼는 등 학대해 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 이날 구속 전 피의자 심문을 받기 위해 이동하면서 어린 조카를 왜 숨지게 했냐는 취재진의 질문에 "미안해요"라고 답했다.

