GS샵, 라이브커머스 개편…앱 내 단독 매장 신설

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 10일 초대 라이브, 모바일 라이브 등 다양한 이름으로 방송하던 라이브커머스를 ‘GS쇼핑라이브’로 이름을 바꾸고 앱 내에 단독 매장을 신설했다고 밝혔다. 또한 꾸준히 증가하고 있는 모바일 고객을 위해 매일 2회 이상 고정 방송을 실시하기로 했다.

GS쇼핑라이브는 평일 오전 10시와 저녁 8시 두 차례 정규 편성한다. GS샵 모바일앱 상단에 고정 탭을 추가해 고객들이 언제든지 관련 영상을 볼 수 있도록 접근성을 확대했다. 탭에는 기존 방송 영상과 함께 방송 예고, 라이브커머스 편성표, 방송알림 기능 등이 담겨 있다. 홈쇼핑을 단순히 모바일로 옮겨오는 방송이 아니라 퀴즈쇼와 선착순 이벤트 등 고객이 실시간으로 참여할 수 있는 방송 포맷을 확대할 예정이다.

GS샵은 고정 편성된 GS쇼핑라이브 외에도 고객의 패턴에 맞춘 비정기 방송도 꾸준히 진행할 계획이다. 네이버, 11번가 등 다양한 플랫폼과 협업을 통해 GS샵 앱뿐 아니라 많은 접점에서 GS쇼핑라이브를 볼 수 있도록 준비하고 있다.

GS샵 라이브커머스실 관계자는 “이번 GS쇼핑라이브 고정 편성을 시작으로 고객과의 소통을 위한 다양한 IT기술과 새로운 포맷의 콘텐츠를 도입해 기존 라이브커머스들과 차별화된 재미를 제공할 것”이라고 말했다.

