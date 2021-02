[컨콜]KT, “올해 AI·DX 매출 작년보다 높은 성장률 달성할 것”

[아시아경제 구은모 기자] 김영진 KT 최고재무책임자(CFO)는 9일 오후 진행된 2020년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 인공지능(AI)과 디지털전환(DX) 사업에 대해 묻는 질문에 “지난해 AI·DX가 11.8% 성장했는데 클라우드 성장률뿐 아니라 IDC, AI콜센터(AICC) 사업에도 본격 진출할 것”이라며 “특히 KT 클라우드는 국내 유일하게 네트워크와 IDC, 클라우드를 통합 제공하는 유일한 사업자로 네트워크 사업을 기초로 클라우드 인프라서비스(IasS) 기반 및 공공·금융 분야에 강점이 있고 이를 기반으로 플랫폼서비스(PaaS)와 소프트웨어(SaaS) 사업도 확장해 갈 계획”이라고 밝혔다.

이어 “AICC와 관련해선 지자체, 병원, 소상공인 등을 타겟으로 해 고객 기반을 확대할 것”이라며 “전체적 가이던스는 구체적 수치는 제공하기 어렵지만 전체적으로 전년보다 높은 성장률을 달성할 것”이라고 말했다.

