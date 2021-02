완도군의회 ‘지역 상권 이용하기 캠페인’ 전개

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군의회(허궁희 의장)는 침체한 지역경제를 살리고 어려운 소상공인들을 격려하기 위해 ‘힘내라 소상공인, 일어나라 지역경제’ 슬로건으로 ‘지역 상권 이용하기’ 캠페인을 전개했다고 9일 밝혔다.

지난 8일 허궁희 의장을 비롯한 8명의 의원과 의회 사무과 공무원 19명은 완도중앙시장 등 지역의 영세업소를 찾아 제수 등 생필품을 구입하는 ‘지역 상권 이용하기’ 캠페인을 전개하며 상인들을 격려했다.

캠페인은 ‘코로나19와 싸움, 완도 군민이 이깁니다’ 현수막과 ‘지역 상권을 이용합시다’, ‘힘내라 완도 소상공인’ 어깨띠를 매고 상가를 방문하며 자비로 구매한 지역사랑 상품권과 현금으로 물건을 구매했다.

허궁희 의장은 “지금껏 상상도, 경험도 없었던 코로나19라는 감염병으로 인해 큰 고통을 겪고 있는 소상공인을 비롯한 완도군민들을 위로하고 지역경제를 살리기 위해 지역 상권을 이용하도록 군민들의 동참 분위기를 조성하자는 취지에서 캠페인을 전개했다”고 말했다.

일부 의원들은 버스터미널 일원에서 승객 감소로 인해 어려움을 겪고 있는 택시 기사들을 격려하고 코로나19 예방용 마스크 3000매를 배부했다.

한편 지난 4일에는 긴급재난지원금 지원 근거를 마련하기 위한 조례를 제정하고 집행부의 재난지원금 편성요구안 50억 원을 심의 의결하기 위해 긴급 임시회를 소집해 원포인트 추경안을 통과시켰다.

