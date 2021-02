하버드대 한인 총학생회 "'위안부는 매춘부' 근거 매우 편향돼"

단과대 넘어 총학생회 차원 대응

학부생·대학원생·졸업생 등

600명 서명받아 학교제출 예정

[아시아경제 차민영 기자] "매우 편향되고 신뢰성이 떨어지는 근거를 바탕으로 만들어진 잘못된 결론이다."

하버드대 한인 총학생회(HKS)는 8일 낸 규탄 성명에서 '일본군 위안부 피해자는 자발적 매춘부'라고 주장한 마크 램지어 하버드대 로스쿨 교수의 논문과 관련해 "전쟁 성폭력 피해 여성을 매춘부로 지칭해 그들의 인권을 무시하고 식민사관을 옹호하는 것"이라며 이 같이 비판했다.

그러면서 "램지어 교수는 위안부 여성 징집과정에서 자행된 사기, 인신매매, 납치 등의 사례는 무시하고, 극히 일부의 한국인 중간 공급자 사례만을 예시로 들며 징집과정 전체가 적법하게 이뤄졌다고 호도하고 있다"고 지적했다.

HKS는 램지어 교수의 논문에 대해 "전범국가의 범죄행위를 옹호하고 반인륜적 행위인 일본군 위안부를 정당화해 학생들에게 연구 윤리에 대한 그릇된 의식을 줄 수 있다"라면서 문제의 논문이 게재될 예정인 학술저널에 게재 철회를 요청했다.

정우원 하버드대 한인 총학생회장은 "총학생회 차원에서 대규모 성명서를 준비할 계획"이라며 "학부생, 대학원생, 재학생, 졸업생을 포함해 약 600명에게 서명을 받아 학교에 제출할 예정"이라고 밝혔다.

앞서 하버드대 로스쿨 한인 학생회(KAHLS)와 하버드대 학부 한인 유학생회(KISA)는 램지어 교수의 논문이 알려진 직후 즉각 규탄 성명을 내고 반발했다. 하버드대에서 한국사를 가르치는 카터 에커트 교수 역시 문제의 논문에 대해 "경험적, 역사적, 도덕적으로 비참할 정도로 결함이 있다"고 지적했다.

램지어 교수는 학술지 '인터내셔널 리뷰 오브 로 앤 이코노믹스' 3월호에 '태평양전쟁에서의 성의 계약'이라는 논문을 발표했다. 논문에서 그는 일본군 위안부 피해자들이 자신의 의지에 따라 계약을 맺고 일하면서 돈을 벌었으며, 원하면 일을 그만둘 수도 있었던 것처럼 묘사했다. 최근 핵심 내용이 공개되면서 사회적 파문을 일으켰다.

그는 "일본 정부가 여성에게 매춘을 강요하지 않았으며, 일본군이 매춘부 모집업자와 협력한 것도 사실이 아니다"라면서 "군대를 따라다니는 매춘부들은 전쟁의 위험 때문에 일반 매춘부보다 돈을 더 많이 받았다"는 주장을 폈다. 램지어 교수는 '재팬포워드'라는 인터넷 매체 기고문에서 "위안부 여성이 '성 노예'라는 이야기는 완전한 허구"라고도 주장했다.

램지어 교수는 유소년기를 일본에서 보냈고 2018년에는 일본 정부의 훈장인 욱일중수장을 수상하기도 했다.

