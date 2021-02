조경목 SK에너지 사장, '명동밥집' 찾아 봉사활동

SK그룹의 '한끼 나눔 온(溫)택트 프로젝트' 일환

[아시아경제 황윤주 기자] 조경목 SK에너지 사장이 지난 5일 '명동밥집'(천주교 서울대교구에서 운영하는 무료 급식소) 봉사활동에 참여했다. 이날 조 사장은 SK에너지 구성원 및 명동밥집 봉사자들과 함께 정성스럽게 준비한 따뜻한 도시락과 명절 선물을 노숙인, 결식노인 등 500여명에게 전달했다.

이날 전달한 도시락은 코로나로 힘든 인근 식당 여러 곳에서 만들었고, 명절 선물은 친환경 소셜벤쳐 오투엠에서 만든 마스크를 전했다.

조 사장은 "우리의 정성이 힘든 분들께 조금이나마 보탬이 되길 바라는 마음으로 참여했다"며 "소상공인들을 통해 준비된 따뜻한 도시락과 SK에너지의 응원과 행복까지 담겨 잘 전해지길 바라며, 빠른 시일 안에 코로나 상황이 진정되어 행복한 세상이 오길 진심으로 기원한다"라고 말했다.

한편, SK그룹은 올 초부터 코로나로 끼니 해결조차 쉽지 않은 취약계층과 매출 급감으로 생존 위기에 내몰린 영세 음식점을 함께 지원할 수 있는 '한끼 나눔 온(溫)택트 프로젝트'를 시작했다. '한끼 나눔 온(溫)택트 프로젝트' 중 하나로 최근 서울 명동·회현동 중소 음식점들에 도시락을 주문하고, 이 도시락을 천주교 서울대교구에서 운영하는 무료 급식소 '명동밥집'에 공급하고 있다.

