이창준 미스터Lee 대표(광주광역시 서구 화정1동 주민자치위원)가 다가오는 설을 맞아 화정1동 자생단체 회원 등과 함께 반찬을 만들어 홀몸 어르신 100분께 전달했다.

