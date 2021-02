北, 설 전 노동당 전원회의 개최할 듯…대외정책 윤곽 드러날까

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 이달 상순 노동당 중앙위원회 전원회의를 개최한다.

조선중앙통신은 7일 "당중앙위원회 제8기 제2차 전원회의를 2월 상순 기간 내에 소집할 것"이라는 당 중앙위 정치국 상무위원회 결정서 내용을 보도했다.

결정서는 이번 전원회의와 관련, "노동당 제8차 대회가 제시한 전략적 과업을 철저히 관철하기 위한 각 부문들의 2021년도 사업계획을 심의하고 결정"하기 위한 것이라고 밝혔다.

북한이 상순 기간 내라고 밝힌 만큼 전원회의는 설 연휴 전인 이달 10일 안에 진행될 전망이다. 제8기 1차 전원회의는 지난달 10일 8차 당대회의 6일차 회의 중에 진행됐다.

제2차 전원회의에서는 지난달 열린 노동당 제8차 대회의 후속 작업이 이뤄진다. 8차 당대회의 주요 화두가 국방과 경제였던 만큼, 이번에도 국방·경제가 주로 다뤄질 것으로 보인다.

하지만 전원회의 개최를 예고한 시기를 고려하면 대외정책 발표 가능성도 제기된다. 양무진 북한대학원대학교 교수는 "당대회가 바이든 정부 출범 전에 개최됐고 이번 전원회의는 바이든 정부 출범 이후, 한미정상간 통화 이후에 개최를 예고한만큼 대외정책이 발표될 가능성이 있다"고 전망했다.

당 중앙위원회 위원들과 후보위원들이 모두 참여하는 전원회의는 1년에 1회 이상 소집되며 당 내외 문제를 논의·의결한다.

