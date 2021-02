산업부, 핵심 철강자재 'H형강' 표준치수 95종으로 확대

[세종=아시아경제 권해영 기자] 산업통상자원부 국가기술표준원은 건설현장의 핵심자재인 'H형강' 표준치수를 82종에서 95종으로 확대하는 내용의 한국산업표준 개정안(KS D 3502)을 고시한다고 7일 밝혔다.

H형강은 건축구조용 핵심 철강자재로 다른 건설자재 대비 내진성능이 우수하고 공사기간이 짧지만, 치수가 제한적이어서 설계상 비효율이 컸다. 국표원은 이번에 대형 치수 8종과 활용도가 가장 높은 400㎜급 치수 5종을 추가한다. 대형 치수 확대는 초고층화, 대형화 돼가는 건축산업 흐름에 부합하고, 400㎜급 치수 확대는 제품 선택지가 늘어났다는 점에서 의미가 있다.

건설업계는 이번 표준치수 확대로 다양한 규격의 H형강을 적절히 활용해 안전성을 확보하고, 설계 비효율에 따른 경제성 문제도 해결할 수 있을 것으로 예상한다.

이승우 국표원장은 "이번 표준치수 확대는 초고층화, 대형화라는 수요산업의 변화와 요구에 부응하는 국가표준 개정"이라며 "앞으로도 시장 변화를 예의주시해 우리 기업과 산업, 국민을 위한 표준 제개정을 추진하겠다"고 밝혔다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr