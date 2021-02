성장현 용산구청장 “용산구시설공단 채용 의혹 결코 사실 아니다”

성 구청장 4일 오후 페이스북 통해 "공단 인력 채용 공단 내 인력 결원과 신규 사업 등 채용 사유가 발생했을 때 이사장 책임 아래 자체 계획에 의거 수시로 이뤄지고 있다. 그 과정에 구청이 개입하거나 관여하지 않는다”고 해명... 지금까지 반복적으로 제기된 의혹과 관련, "2017년 이후 외부기관 조사와 감사가 수차례 이뤄졌지만 문제가 없었다”며 “일부 세력의 일방적인 주장으로 인해 마치 구 공단에 부정채용이 만연한 것으로 알려진 점 깊이 유감을 표한다”고 언급

[아시아경제 박종일 기자] 성장현 용산구청장이 4일 오후 페이스북을 통해 구 시설관리공단(이하 공단) 채용 관련 의혹에 대한 입장을 밝혔다.

성장현 구청장은 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 온 국민이 고통을 겪고 있는 지금, 공단 채용 관련 의혹으로 구민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 송구스럽게 생각한다”며 “정의당 서울시당과 용산시민연대가 주장하는 해당 의혹은 결코 사실이 아니다”라고 말했다.

또 “공단 인력 채용은 공단 내 인력 결원과 신규 사업 등 채용 사유가 발생했을 때 이사장 책임 아래 자체 계획에 의거 수시로 이뤄지고 있다”며 “그 과정에 구청이 개입하거나 관여하지 않는다”고 강조했다.

아울러 “지금까지 반복적으로 제기된 의혹과 관련, 2017년 이후 외부기관 조사와 감사가 수차례 이뤄졌지만 문제가 없었다”며 “일부 세력의 일방적인 주장으로 인해 마치 구 공단에 부정채용이 만연한 것으로 알려진 점 깊이 유감을 표한다”고 언급했다.

이어 “이번 기회에 남은 의혹이 모두 해소되기를 희망한다. 구정과 구민의 마음에 상처를 입히는 구태의연한 정치적 폐습을 당장 멈춰달라”고 덧붙였다.

정의당 서울시당, 용산시민연대 등은 지난달 29일 성 구청장을 직권남용 및 채용절차의 공정화에 관한 법률 위반 등 혐의로 서울중앙지검에 고발했다.

이들은 공단 인사 과정에 불법이 있었다고 주장한 것으로 알려졌다.

