부처협업 교과서 15종, 3월부터 고등학교에 보급

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 현장맞춤형 교육 지원을 위한 '부처협업 교과서' 15종을 3월부터 고등학교에 보급한다.

부처협업 교과서는 급변하는 현장의 교육 수요와 학생 진로·적성과 연계하기 위한 정부부처 전문 역량과 최신 지식·기술을 반영해 개발한 교과서다. 과기정통부와 문체부, 외교부, 농식품부, 해수부, 국방부 등이 참여했다.

교육부는 지난해 1차로 부처협업 교과서 5종을 개발·보급했고 올해 2차로 15종을 추가 개발했다. 내년 3월까지 60종의 교과서를 직업계고 등에 보급할 계획이다.

부처협업교과서는 협업부처가 주도해 예산과 개발을 담당하는 부처주도형, 교육부가 예산을 지원하고 협업부처는 전문 인력과 기술을 지원하는 부처지원형으로 구분된다. 다양한 전문교과를 배우는 직업계고 교과서가 상대적으로 많이 선정됐다. 소수 선택과목이나 전문분야 맞춤형 교과서 부족으로 교사들이 직접 학습자료를 제작해야했던 어려움을 해소할 수 있게 됐다.

부처협업 교과서의 질을 높이기 위해 연구·집필 단계에 부처 추천 전문인력과 교과담당 교원이 공동으로 참여했다. 내용과 표현, 구성체계 등을 검토했고 보급한 교과서 현장 활용 점검 등을 오류나 기술변화 등을 수정·보완해 품질 관리를 지원할 예정이다.

교육부는 교과서 개발과정에서 교원참여를 확대하기 위해 ‘교과연구회 자율형’ 개발방식을 추가할 예정이다.

이상수 교육부 학교혁신지원실장은 "정부부처 협업으로 학교의 필요와 수요를 반영한 맞춤형 교과서를 보급함으로써 학생의 과목 선택권이 확대되는 계기가 마련됐다며 "앞으로도 현장중심 교육을 지원해 학교의 자율성이 강화되도록 노력하겠다"고 말했다.

