1일 한국환경공단은 서울 지역의 1시간 평균 초미세먼지주의보 농도가 77㎍(마이크로그램·100만분의 1g)/㎥으로 오후 8시를 기해 초미세먼지주의보가 발령됐다고 밝혔다.

초미세먼지주의보는 시간 평균 초미세먼지 농도가 75㎍/㎥ 이상인 상태가 2시간 지속될 때 내려진다.

