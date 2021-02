부산중부경찰서, 감염법 예방위반 112신고접수



카드도박중인 A경위 적발해 즉심회부·감찰조사

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘5인 이상 집합금지’ 신고를 받고 경찰이 현장에 출동해 도박 중인 5명을 적발했는데 그 중 1명이 경찰 간부였다.

부산 중부경찰서는 지난 1월 30일 오후 9시 30분께 보수동의 한 상점에 5명이 모여있다는 신고를 접수하고 출동해 판돈 35만원에 카드 도박 중인 5명을 적발했다.

이들 가운데 1명인 A씨(남)는 현직 경위로 확인됐다. 경찰은 5명을 즉결심판에 회부했고, A경위에 대해서는 현재 감찰 조사 중이다.

경찰 관계자는 “5명에 대해 관할 구청에 5인 이상 사적모임 금지에 따라 감염병 예방위반으로 통보했고, 현지 계도 처리한 것으로 안다”고 말했다.

