전남도 ‘청년후계농 정착지원사업’ 호응

지난해比 10% 이상 신청…경쟁률 2.3:1

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도의 올해 ‘청년후계농 영농정착지원사업’이 큰 호응을 얻었다.

도는 영농정착지원사업 신청 마감 결과 지난해보다 10% 이상 증가한 495명이 신청해 모집인원 214명 기준 2.3:1의 경쟁률을 보였다고 31일 밝혔다.

청년후계농 영농정착지원사업은 영농 초기 소득이 불안정한 청년농업인에게 영농정착금을 지원하는 국비 보조 사업이다.

이번 사업 신청은 해남군이 66명(13.4%)으로 가장 많았고, 나주시 44명(8.9%), 영암군 42명(8.5%), 무안군 35명(7.1%), 담양군과 장성군 28명(5.7%) 등 순으로 조사됐다.

도는 신청자를 대상으로 2월 중 시?군별 서면평가를 진행해 대상자의 1.5배수를 선발하고, 오는 3월 중 시·도단위 면접 평가를 거쳐 최종 선발할 계획이다.

예년에 비해 높은 경쟁률을 보인 만큼 선발의 공정성과 투명성 확보에 중점을 두기로 했다.

농업 분야 외부전문가를 서면·면접평가 위원으로 위촉해 신청인들의 영농 의지와 목표, 계획의 구체성 및 실현 가능성을 심도 있게 점검할 방침이다.

최종 선발된 청년후계농은 최장 3년간 월 최대 100만 원의 영농정착지원금이 지급되며, 청년농의 희망에 따라 최대 3억 원의 창업자금과 함께 농지, 기술교육 등도 연계 지원할 예정이다.

최종 선발자를 대상으로 4월 중 농식품부와 합동으로 지원금 사용범위, 의무사항에 대해 권역별 사전 교육을 실시하는 등 미래 전남 농정의 주역이 될 청년 후계농이 농업·농촌에 적응할 수 있도록 적극 지원한다.

손명도 전남도 농업정책과장은 “최근 들어 500명에 육박한 신청자가 몰리기는 처음이다”며 “해를 거듭할수록 청년농들의 참여와 관심이 늘어나고 있는 만큼 공정하게 선발하는 데 중점을 둘 것”이라고 말했다.

