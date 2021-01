소상공인 버팀목자금, 내달 26일까지 ‘온라인 확인지급’ 진행

추가 자료 제출·온라인 본인인증 불가로 신청 못 한 소상공인 대상

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 내달 26일까지 소상공인 버팀목자금 확인지급을 진행한다고 31일 밝혔다.

확인지급은 행정정보상 버팀목자금 지급대상이지만, 자료제출이 필요하거나 온라인 본인인증 불가 등으로 신청할 수 없었던 소상공인들을 대상으로 한다.

먼저 행정정보를 통해 버팀목자금 지원요건이 확인됐지만 지급을 위해 증빙자료 제출이 필요한 소상공인이 대상이다. 공동대표가 운영하는 사업체는 공동대표간 위임장, 사회적기업 등 관련 법에 따라 소상공인으로 인정받을 수 있는 비영리단체는 사회적기업 인증서 등을 제출하면 지급받을 수 있다. 버팀목자금 지원대상인데도 이미 올해 3차 긴급고용안정지원금을 받았다면 고용노동부에 그 지원금을 반납하고 확인서를 제출해야 한다.

또한 1차 신속지급 대상에 포함됐으나 기존 신속지급 방식으로는 지원금을 신청할 수 없었던 소상공인도 해당된다. 본인명의 휴대폰 또는 공동인증서(구 공인인증서)가 없거나 미성년자 또는 이름·주민번호를 변경한 경우가 대표적이다. 입원 등으로 대리인 수령이 불가피하거나 대표자가 압류계좌만 보유하고 있어 다른 사람 명의의 계좌로 지원금을 받고자 하는 경우도 해당된다.

아울러 실제 집합금지·영업제한 업체지만 버팀목자금을 영업제한업종으로 200만원 또는 일반업종으로 100만원만 받아 그 차액을 추가로 받아야하는 소상공인도 포함된다. 이 경우 지자체로부터 집합금지·영업제한 조치 이행 사실을 확인 받아 제출해야 한다.

버팀목자금 지원 대상이 아닌 것으로 조회됐으나, 지자체에서 사회적 거리두기 방역조치 행정명령 이행확인서를 발급받은 소상공인도 확인지급 대상에 해당된다.

확인지급은 소상공인 대표 본인이 버팀목자금 누리집에 접속해 증빙서류를 업로드 하는 ‘온라인 신청’이 원칙이다. 신청기간은 2월 1일 오후 12시부터 26일 밤 12시까지 약 4주간이다.

대상자에게는 내달 1일 오전 중 안내문자가 발송된다. 문자를 못 받은 경우 버팀목자금 누리집에 접속해 확인지급 대상여부를 확인할 수 있다.

중기부는 1차 신속지급 대상에 포함됐으나 본인인증이 불가해 온라인 신청이 어려운 소상공인 등을 위해 예외적으로 ‘예약 후 방문신청’을 운영한다. ‘예약 후 방문신청’ 대상은 온라인 본인인증이 불가능하거나, 대리인을 통한 지원금 수령을 희망하는 소상공인으로 한정된다.

지원대상을 추가하는 2차 신속지급은 지난해 귀속 부가세 신고가 마무리되는 3월 이후 진행된다. 2019년 월평균 매출액 대비 지난해 상반기 월평균 매출액이 증가해 새희망자금을 받지 못했으나 2019년과 지난해 연간기준 매출액이 감소한 일부 세탁소·사진관 등도 버팀목자금을 받을 수 있게 된다.

한편, 중기부는 11일부터 29일까지 19일간 268만명에게 3조 6991억원의 버팀목자금을 지급했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr