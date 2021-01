광주 기존 경로에서 감염 지속…누적 1791명

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시에서 코로나19 확진자 8명이 새롭게 발생했다.

31일 광주시에 따르면 이날 오후 2시 기준 8명이 확진 판정을 받아 광주 1784~1791번 확진자로 분류됐다.

이들 감염경로는 광주 1768번 관련 3명과 광주안디옥교회 관련 2명, 성인오락실 관련 1명, TCS에이스국제학교 관련 1명, 감염경로 미상 1명이다.

광주안디옥교회발 연쇄 감염은 관련 확진자인 광주 1784~1785번이 이날 추가돼 누적 100명대 진입이 머지않았다. 광주 단일시설에서 100명 이상 확진자가 나온 곳은 광주TCS국제학교, 효정요양병원 등이 있다.

TCS에이스국제학교발 확진자인 광주 1787번은 자가격리 해제 전 검사에서 양성 통보를 받았다.

전날에만 12명이 확진된 성인오락실발 감염도 이어지면서 이날 광주 1788번이 추가됐다.

감염경로를 알 수 없는 광주 1768번 관련 확진자도 계속 발생하고 있다. 전날에 이어 이날도 1명(광주 1788번)이 나왔다.

광주 지역 누적 확진자 수는 1791명이다.

