"윤여정, 오스카 여우조연상에 가장 근접"

美 버라이어티 "亞배우 두 번째 여우조연상 유력"

경쟁자로 애맨다 사이프리드, 마리아 바카로바 등 언급

영화 '미나리'의 윤여정씨가 오는 4월 열리는 아카데미시상식에서 여우조연상에 가장 근접했다는 평가가 나왔다.

미국 연예 매체 버라이어티는 지난 28일(현지시간) 오스카 예측 기사에서 윤씨를 유력한 여우조연상 수상 후보로 꼽았다. "'미나리'에서 사랑스러운 할머니를 연기해 비평가들이 주는 상을 휩쓸고 있다"고 전했다.

윤씨는 크고 작은 미국 비평가 시상식에서 여우조연상 20개를 수상했다. 미 비평가위원회(NBR)를 비롯해 노스텍사스 비평가협회, 뉴욕 온라인 비평가협회 등이다.

버라이어티는 "아카데미시상식에서도 수상한다면 1957년 '사요나라'의 우메키 미요시에 이어 여우조연상을 받는 두 번째 아시아 배우가 된다"고 설명했다. 후보로는 네 번째다. 앞서 연기력을 인정받은 아시아 배우는 우메키와 2003년 쇼레 아그다쉬루(모래와 안개의 집), 2007년 기구치 린코(바벨)다.

윤씨와 경쟁할 후보로는 '맹크'의 애맨다 사이프리드, '보랏 서브시퀀트 무비필름'의 마리아 바카로바, '더 파더'의 올리비아 콜맨, '그녀의 조각들'의 엘렌 버스틴 등이 거론됐다.

'미나리'는 여우조연상 외에도 작품상(3위), 감독상(3위), 각본상(3위) 등 주요 부문 상위권에 이름을 올렸다. 윤씨와 호흡을 맞춘 스티븐 연 또한 남우주연상의 유력한 후보 가운데 한 명(5위)으로 거론됐다.

리 아이작 정 감독이 연출한 '미나리'는 1980년대에 아메리칸 드림을 찾아 나선 한국인 이민자 가정의 고단한 삶을 비춘 드라마다. 윤씨는 아칸소로 이주한 한인 가정의 할머니 순자를 연기했다. 극에 활력과 긴장을 동시에 불어넣으며 인생의 희로애락을 표현했다고 평가받는다.

