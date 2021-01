웰컴금융, 삼성카드와 상호협력 업무협약 체결

[아시아경제 송승섭 기자] 웰컴금융그룹이 25일 서울 중구 삼성본관 빌딩에서 열린 업무 협약식에서 삼성카드와 상호 협력을 위한 업무 제휴 협약을 체결했다고 26일 밝혔다. 협약식에는 손종주 웰컴금융그룹 회장과 김대환 삼성카드 대표이사를 포함한 양사 관계자가 참석한 것으로 알려졌다.

웰컴저축은행을 포함한 웰컴금융그룹은 삼성카드와의 업무 제휴로 향후 웰컴금융그룹 제휴 카드를 출시하고, 플랫폼 기반 비즈니스·빅데이터 분야에서 협업해 다양한 생활금융서비스를 선보인다는 계획이다.

웰컴금융그룹 관계자는 “삼성카드와의 업무 제휴로 보다 다양하고 실속 있는 상품과 서비스를 선보일 수 있을 것”이라며 “고객이 보다 실용적이고 알찬 금융서비스 혜택을 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr