서울 한 낮 기온이 13도까지 상승하며 평년 기온보다 높은 포근한 날씨가 이어지고 있는 25일 서울 서대문구 불광천을 찾은 시민들이 가벼운 옷차림으로 산책을 즐기고 있다./강진형 기자aymsdream@

