전경련 "국민 10명 중 6명 대형마트 규제 완화 원해"

[아시아경제 김혜원 기자] 국민의 절반 이상이 대형마트 공휴일 의무휴업 규제를 폐지하거나 완화해야 한다고 생각한다는 조사 결과가 나왔다. 신규 도입을 추진 중인 복합쇼핑몰과 온라인쇼핑 유통 규제에도 반대 의견이 더 많았다.

대형마트 영업 규제, 과반(58.3%) 이상 폐지·완화…젊은 층일수록 목소리 높아

24일 전국경제인연합회가 시장조사 전문기관 모노리서치에 의뢰해 대형마트 등에 대한 유통 규제 관련 소비자 인식 조사를 실시한 결과 전체 응답자 1036명 가운데 58.3%가 대형마트의 공휴일 의무휴업 제도를 폐지하거나 규제를 완화해야 한다고 했다. 30.8% 소비자는 의무휴업 제도를 폐지해야 한다고 했다. 27.5%는 평일 의무휴업 실시 등 규제 완화를 원했다. 현행 제도 유지를 택한 응답자는 30.1%, 의무휴업 일수 확대 등 규제 강화가 필요하다고 본 응답은 11.6%였다.

공휴일에 집 근처 대형마트가 영업을 하지 않을 경우 생필품 구매를 위해 전통시장을 방문한 소비자는 8.3%에 불과했다. 59.5%의 소비자는 대형마트와 복합쇼핑물을 방문할 때 입점 점포 및 주변상가를 동시에 방문한 것으로 나타났다.

이러한 결과를 바탕으로 전경련은 "대형마트 공휴일 의무휴업에 따른 전통시장 보호 효과는 크지 않고, 대형마트와 복합쇼핑몰에 대한 영업 규제가 입점 소상공인과 주변 상가에 피해를 입힐 수 있다"고 주장했다.

세대별로는 대형마트 영업 규제를 폐지하거나 완화해야 한다는 응답률이 20대(72%)와 30대(61%)에서 유독 높았다.

복합쇼핑몰 규제 도입, 반대(49.3%) 의견 더 많아…수도권은 53.6% 반대

복합쇼핑몰도 공휴일에 의무적으로 휴업하는 영업 규제를 신설하는 데 대해서는 반대(49.3%)가 찬성(40.5%)보다 많은 것으로 조사됐다. 복합쇼핑몰이 많이 입점한 수도권 소비자(519명)를 분석 대상으로 할 경우 53.6%의 소비자가 공휴일 복합쇼핑몰 의무휴업에 반대했고, 의무적으로 휴업을 해야 한다는 의견은 38.1%이었다.

복합쇼핑몰 영업 규제에 반대하는 소비자를 대상으로 이유를 물어본 결과 소비자 편익 보호(44.8%), 문화·여가 활동 보장(29.9%), 지역상권 보호에 도움 안됨(16.8%), 입점 소상공인 및 납품업체 보호(8.5%) 등의 순서로 응답했다. 영업 규제를 실시해야 한다는 의견을 가진 소비자들은 그 이유로 유통산업 균형발전(31.0%), 골목상권 보호(25.1%), 전통시장 보호(22.7%), 지역경제 활성화(21.2%) 등을 꼽았다.

온라인쇼핑 플랫폼 규제, 소비자 55.1% 반대…20대 81.0% 반대

소비자들의 55.1%는 온라인쇼핑 플랫폼에 대한 영업 규제를 도입하지 않기를 희망했다. 영업 규제를 도입하기를 원하는 의견은 34.0%, 의견 없음은 10.9% 수준이었다.

온라인쇼핑 플랫폼에 대한 영업 규제를 도입하지 않기를 희망하는 소비자를 대상으로 이유를 물어본 결과 소비자 편익 보호(70.6%)라는 응답이 제일 높았다. 유통산업 선진화(15.1%), 지역상권 보호에 도움 안됨(10.2%), 중소기업 판매 저하 우려(4.1%) 등이 뒤를 이었다.

영업 규제를 실시해야 한다는 의견을 가진 소비자들은 그 이유로 지역상점가 온라인쇼핑 서비스 보호(41.2%), 전통시장 온라인쇼핑 서비스 보호(29.0%), 중소 온라인쇼핑 플랫폼 보호(21.0%), 온라인쇼핑 서비스 제고(8.8%) 등을 꼽았다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 급속히 증가한 온라인쇼핑 플랫폼 이용 소비자에게 불편을 초래하지 않기 위해서는 온라인쇼핑몰 플랫폼 규제는 신중하게 검토해야 한다는 게 전경련의 입장이다. 유환익 전경련 기업정책실장은 "대형마트 의무휴업 등 기존 유통 정책의 효과에 대한 검증이 없이 복합쇼핑몰에 대한 영업 규제 등 유통 규제 강화 방안이 논의되고 있어 업계의 걱정이 커지고 있다"면서 "지금은 유통법 논의 과정에서 변화하는 유통산업 환경을 감안해 국민 눈높이에 맞는 유통 정책 수립이 필요한 시점"이라고 지적했다.

