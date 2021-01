[아시아경제 이민우 기자] 그린플러스 그린플러스 186230 | 코스닥 증권정보 현재가 13,800 전일대비 200 등락률 +1.47% 거래량 325,883 전일가 13,600 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 그린플러스, 과기정통부 디지털뉴딜 우수사례 기업 선정…장석영 제2차관 방문그린플러스 "그린케이팜, 슈퍼푸드 ‘시서스’ 재배 성공"그린플러스, '경남 스마트팜 혁신 밸리' 스마트팜 보육센터 시공 close 는 대저건설과 62억원 규모의 '경남 스마트팜 혁신밸리 조성사업(핵심시설) 실증단지 건축공사 중 온실공사' 계약을 체결했다고 22일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr