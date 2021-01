[특징주]SKC, 52주 신고가 경신…동박·화학 재평가 성장 모멘텀

[아시아경제 이선애 기자] SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 111,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 60,458 전일가 111,500 2021.01.21 09:31 장중(20분지연) 관련기사 SKC, K-뉴딜지수(2차전지) 테마 상승세에 7.43% ↑[클릭 e종목]"SKC, 동박사업 성장 지속…친환경 제품 확대"SK, RE100 공식 가입…"韓, 기업 재생에너지 직거래 허용" close 가 21일 52주 신고가(11만3000원)를 경신했다. 21일 오전 9시15분 현재 주가는 11만1500원으로 밀렸지만 장중 11만3000원까지 1.35% 상승하며 52주 신고가를 기록했다. 외국인과 기간은 지난 한달동안 꾸준히 SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 111,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 60,458 전일가 111,500 2021.01.21 09:31 장중(20분지연) 관련기사 SKC, K-뉴딜지수(2차전지) 테마 상승세에 7.43% ↑[클릭 e종목]"SKC, 동박사업 성장 지속…친환경 제품 확대"SK, RE100 공식 가입…"韓, 기업 재생에너지 직거래 허용" close 를 매수했다. 외국인이 20만5000주를 순매수했고, 기관도 28만8000주를 순매수했다.

조현렬 삼성증권 연구원은 SKC에 대해 "전기차 시장 고성장에 따른 동박사업에 대한 가치 재평가뿐만 아니라 화학사업의 재평가가 필요하다"면서 "투자의견 '매수'와 목표주가 13만원을 제시했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr