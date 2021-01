[종합] "역대급 막말", "공업용 미싱 선물"…與, 주호영 '文 사면 대상' 발언에 맹폭

주호영 "文 대통령, 본인이 사면 대상 될지도"

與 지도부 "심한 모멸감 느껴…사과해라"

[아시아경제 허미담 기자] 주호영 국민의힘 원내대표가 "문재인 대통령도 향후 사면 대상이 될 수 있다"고 말한 데 대해 더불어민주당이 20일 "역대급 막말"이라고 반발하며 일제히 비판의 목소리를 냈다.

김태년 원내대표는 이날 오전 민주당 최고위원회의에서 "정치 도의와 금도를 넘어선 발언"이라며 "제1야당 지도자가 현직 대통령을 범법자 취급하는 저주의 발언을 서슴지 않았다는 점에서 아주 유감스럽다"고 지적했다.

그는 주 원내대표를 향해 "결과적으로 놓고 보면 궁극적으로는 우리 주권자인 국민을 모독하는 발언이다. 주 원내대표께서는 이 발언에 대해서는 사과하는 것이 맞을 것 같다"고 했다. 이어 "야당의 유력인사들이 경쟁하듯이 아주 자극적이고 혐오적인 발언을 하고 있는데 정치의 품격을 지켜달라"고 강조했다.

김종민 민주당 최고위원은 주 원내대표의 발언을 두고 "국민의힘이 반문재인 세력인 것은 확실하다"고 주장했다.

그는 "현직 대통령을 사면에 연결시킨 주 원내대표의 참담한 상상력은 충격적"이라며 "국민의힘의 속마음을 보여주는 상징적 발언이자 기회가 되면 언제든지 갚아주겠다는 보복 선언이다. 탄핵을 인정하지 않겠다는 불복선언이자 촛불민주주의에 대한 정면 도전"이라고 일갈했다.

같은 당 양향자 최고위원도 "주 원내대표의 막말에 심한 모멸감을 느낀다"며 "얼마 전에는 탄핵을 운운하더니 이제는 사면 대상이 될 수 있다고 한다. 사면의 전제조건은 사법부의 처벌인데 문 대통령이 없는 죄라도 지어야 한다는 것이냐"고 반문했다.

신동근 민주당 최고위원도 이날 페이스북을 통해 주 원내대표의 발언을 "역대급 막말"이라고 규정하며 비판을 이어나갔다.

그는 "문 대통령을 모독하고 협박한 것으로 범죄에 가까운 막말"이라며 "집권하면 무조건 보복에 나서겠다는 선언"이라고 적었다.

김경협 민주당 의원은 주 원내대표에게 '공업용 미싱'을 선물하겠다고도 했다. 김 의원은 자신의 페이스북에 한 온라인 쇼핑몰에서 판매 중인 공업용 미싱 사진과 함께 "주 원내대표의 수준 이하의 막말 퍼레이드가 계속되고 있다"며 "더 이상 국민의 귀를 오염시키지 못하도록 공업용 미싱을 선물로 보낸다"고 썼다.

이에 대해 국민의힘은 강력 반발했다. 최형두 국민의힘 원내대변인은 이날 오후 논평을 통해 "'역지사지하시라'고 대통령께 고언했다고 야당 원내대표 입을 꿰매겠다는 것이냐"고 비판했다.

그는 "전직 대통령의 불행한 역사가 반복돼선 안 된다는 야당 원내대표의 발언을 공업용 미싱으로 틀어막겠다는 여당 3선 의원의 수준 이하 막말에 경악을 금치 못한다"며 "이미 20년 전 고 김대중 대통령에게 쏟아진 망발을 민주당 중진 의원에게서 다시 듣다니 김 대통령도 하늘에서 노할 일"이라고 지적했다.

정치권에서 '공업용 미싱' 발언이 논란이 된 것은 처음이 아니다. 김홍신 전 한나라당(국민의힘 전신) 의원은 지난 1998년 지방선거 당시 한 연설에서 "김대중 대통령이 입만 열면 거짓말을 한다"며 "거짓말한 만큼 입을 꿰맨다는 염라대왕이 공업용 미싱으로 박아야 할 것"이라고 말해 모욕죄로 기소된 바 있다.

앞서 주 원내대표는 전날 오전 당 원내대책 회의에서 문 대통령이 전날 신년 회견에서 이명박·박근혜 사면론에 선을 그은 것을 두고 "현직 대통령도 시간 지나면 전직 대통령이 된다. 전직 대통령이 되면 본인들이 사면 대상 될지도 모르는 상황"이라며 "늘 역지사지하는 자세를 가질 것을 기대한다"고 말했다.

