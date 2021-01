미래에셋대우, ㈜루메나 IPO 주관사 체결

[아시아경제 박소연 기자]미래에셋대우는 ㈜루메나와 기업공개(IPO) 주관사 계약을 체결했다고 20일 밝혔다.

㈜루메나는 최근 각광받는 친환경 소형 가전제품 전문기업으로 미래에셋대우는 ㈜루메나의 2022년 하반기 코스닥 시장 상장을 추진한다.

이번 체결식에서 양측은 ㈜루메나의 성장과 경쟁력 강화를 위한 2022년 하반기 IPO 추진 및 투자유치(IR) 컨설팅 등 양사 장점을 활용한 전략적 업무협약을 골자로 대표 주관 계약을 체결했다.

㈜루메나는 자체 디자인, 설계를 바탕으로 한 생활밀착형 아이템으로 고객들에게 새로운 사용성을 제공하고 있는 강소혁신기업이다.

2015년 모바일 휴대용 배터리를 포함, 핵심요소인 무선기반의 기술력을 바탕으로 제품 라인업을 확장하기 시작했다. 2017년 여름 국민템 '손풍기' 열풍의 중심에 서 사업영역을 크게 확장했다.

2018년 대만, 일본, 호주, 중국, 북미 5개국과 전략적 유통 파트너 협약을 체결하고 수출을 본격화했다. 차별화된 신규 제품 라인업을 바탕으로 2021년 300억 매출을 목표로 하고 있다.

미래에셋대우는 이번 체결식을 통해 ㈜루메나의 IPO 주관사로서 2022년 하반기 상장을 목표로 관련된 자문서비스를 제공한다.

성주완 미래에셋대우 IPO본부장은 "미래에셋대우의 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 충실하고 신중하게 루메나의 기업공개 작업에 임해 상장을 성공적으로 추진하겠다"며 "높은 디자인 역량 및 기술력을 보유한 ㈜루메나의 기업가치를 제고하고, 비즈니스 확장성에 대한 시장의 신뢰도를 더욱 높이는데 기여하겠다"고 말했다.

