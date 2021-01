[아시아경제 이선애 기자] = 마이더스AI 마이더스AI 222810 | 코스닥 증권정보 현재가 743 전일대비 89 등락률 +13.61% 거래량 92,021,756 전일가 654 2021.01.20 13:34 장중(20분지연) 관련기사 딱! 말씀드립니다! 식약처 승인 소식!! 시장가치만 3조 3000억원!!마이더스AI, 마리화나(대마) 테마 상승세에 6.54% ↑[e공시 눈에 띄네]코스닥-8일 close 는 엠플란트(MPLANT)와 미국 멜로즈패실리티매니지먼트(MFM) 지분 취득 계약을 체결했다고 20일 밝혔다. 취득 금액은 총 103억원 규모다. 300만달러(약 33억원)는 현금 지급하고 나머지는 70억원 규모 마이더스AI 마이더스AI 222810 | 코스닥 증권정보 현재가 743 전일대비 89 등락률 +13.61% 거래량 92,021,756 전일가 654 2021.01.20 13:34 장중(20분지연) 관련기사 딱! 말씀드립니다! 식약처 승인 소식!! 시장가치만 3조 3000억원!!마이더스AI, 마리화나(대마) 테마 상승세에 6.54% ↑[e공시 눈에 띄네]코스닥-8일 close 전환사채로 대용 납입한다.

