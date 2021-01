대구 '수성 더 팰리스 푸르지오 더샵' 1055가구 분양

3.3㎡당 평균 1485만원대

대우건설과 포스코건설은 오는 22일 대구 수성구 파동에 들어서는 '수성 더 팰리스 푸르지오 더샵'의 견본주택을 열고 분양에 나선다고 20일 밝혔다.

대구 강촌2지구 주택재건축으로 들어서는 이 단지는 지하 2층, 지상 최고 28층, 18개 동, 전용면적 59~84㎡, 총 1299가구 규모다. 일반분양은 1055가구다.

전용면적별로 59㎡A형 235가구, 59㎡B 354가구, 75㎡A 31가구, 75㎡B 164가구, 75㎡C 137가구, 84㎡A 66가구, 84㎡B 68가구가 분양 예정이다.

분양가는 3.3㎡당 평균 1485만원이다. 계약금 10%, 중도금 60%, 잔금 30%로 진행되며 전매제한은 소유권이전 등기 시까지다.

단지에는 커뮤니티 시설과 조경 등 완성도 높은 특화 설계가 적용됐다. 단지 내 2곳에 스카이라운지가 마련, 입주민들은 주변 환경을 감상하며 휴식을 취할 수 있다. 피트니스클럽·골프클럽·푸른도서관·독서실·어린이집·시니어클럽 등도 들어선다.

대우건설이 자체 개발한 '클린에어시스템'이 적용돼 단지 입구부터 지하주차장, 동 별 출입구, 엘리베이터부터 집안까지 미세먼지도 차단한다.

도보 통학이 가능한 거리에는 파동초등학교, 수성중학교가 있다. 경신고, 경북고, 정화여고, 대륜고, 대구과학고, 대구여고 등 수성구 우수 학군과도 인접해있다.

교통여건도 우수한 편이다. 앞산 순환로, 대구 4차선순환도로, 신천대로, 파동IC 등 대구시 내외를 연결하는 주요 도로가 인접해 있으며, 대구 3호선 수성못역을 환승을 통해 이용할 수 있다.

청약접수는 오는 2월 1일 특별공급을 시작으로 2월 2일~3일 1순위, 4일 2순위 청약을 받는다. 당첨자 발표는 10일이다.

