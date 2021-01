[과기부 업무계획]경북대 실험실 화재 그후…이공계 대학생도 산재보험 가능

포용사회 실현 위해 노력

박사후 과정 지원 확대

AI 대학원도 늘려 10만 인재 양성

[아시아경제 차민영 기자] 2019년 12워 27일 경북대 실험실에서 발생한 폭발 사건으로 20대 젊은 이공계 학도들이 전신 1~2도 화상을 당했다. 화상이 아물기도 전 대학은 예산 부족을 이유로 5개월만에 치료비 지급을 중단한다고 밝히며 두 번 상처를 입혔다. 최소한의 안전장치도 없던 셈이다. 이에 정부는 제2의 피해 학생들이 나오지 않도록 이공계 대학생과 대학원생 대상의 산재보험 제도를 신설키로 했다.

과학기술정보통신부는 20일 2021년 업무계획 방안 중 하나로 이공계 대학(원)생도 산재보험을 적용받을 수 있도록 관계 부처와 협의를 통해 제도를 마련하겠다고 밝혔다. 포용사회 실현을 위한 노력의 일환으로 청년 인재 발전을 위한 방책 중 하나다.

이는 국감에서 지적된 사항이기도 하다. 작년 10월 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서는 사고 피해자를 위한 해결 방안 마련과 정부, 국회 차원의 노력을 촉구하는 여·야 의원들의 질의가 이어졌다. 피해자의 아버지인 임덕기씨는 증인으로 참석해 "매년 연구실 사고로 피해자가 발생하지만 허공의 메아리가 되는 것 같아 딸에게 미안한 마음을 갖고 이를 바로잡기 위해 나왔다"며 재발방지 대책을 촉구했다. 실제 최근 5년간 발생한 연구실 사고 피해자 920여명 중 70% 가까이가 학생 연구원이라는 통계도 있다.

박사후(포닥) 연구원이 자유롭고 주도적인 연구를 할 수 있도록 지원책도 강화한다. 일례로 '세종과학펠로우십'을 신설해 연 300명을 1억3000억원 내외로 지원한다. 이공계 연구인재 성장 지원사업인 키우리(KIURI)도 확대해 기존 4개 연구단에서 6개로 늘린다.

여성 과학자 육성을 위해 올 상반기 중 일-가정 양립 문화 조성 방안도 마련할 계획이다. 미래 먹거리라 불리는 인공지능(AI) 관련 대학원을 2010년 말 기준 8개에서 올해 10개까지 확대한다. 2025년까지 AI·소프트웨어 10만명 핵심인재 양성이 장기 목표다. 올해 목표는 1만6000명이다.

디지털 격차를 해소하기 위해 27만명 국민에게 디지털 역량 교육을 실시하고 공공 와이파이도 1만5000개소를 추가로 구축한다. 1270개 중소기업에게는 보안 컨설팅을 실시하고 대국민 PC 원격보안점검 7만건도 지원한다.

