삼성전자, 소비자용 SSD '870 EVO' 글로벌 시장 출시

250GB~4TB까지 5개 모델

韓·美 등 40여개국 순차 출시

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자가 소비자용 솔리드스테이트드라이브(SSD) '870 EVO'를 글로벌 시장에 출시했다고 20일 밝혔다. 870 EVO는 글로벌 SSD 시장의 베스트셀러인 삼성전자 SSD 'EVO 시리즈'의 신제품으로 PC 사용자, 콘텐츠 크리에이터, IT 전문가 등 소비자가 사용할 수 있는 제품이다.

이 제품은 최신 V낸드와 컨트롤러가 탑재되고 사용자의 작업량에 따라 성능을 최적화하는 인텔리전트 터보라이트 기술이 적용됐다. 또 SATA 인터페이스에서 구현 가능한 최고 성능인 연속읽기 초당 560MB, 연속쓰기 초당 530MB의 속도를 지원하고 임의읽기 9만8000 IOPS(초당 입출력 작업 처리 속도), 임의쓰기 8만8000 IOPS의 속도를 제공한다.

870 EVO는 2.5인치 규격이며 용량은 250GB, 500GB, 1TB, 2TB, 4TB 등 5가지다. 이 중 4TB 모델의 경우 2400TBW(총 쓰기 용량) 또는 5년 제한적 보증이 제공된다. 또 마이크로소프트(MS) 윈도의 전원관리 기능인 '모던 스탠바이'를 지원한다. 삼성전자는 이 제품을 한국, 미국을 시작으로 독일, 중국 등 40여개국에 순차적으로 출시할 계획이다.

삼성전자 메모리사업부 브랜드제품Biz팀장 이규영 상무는 "870 EVO는 최상의 성능과 내구성은 물론 강력한 호환성까지 갖춘 SATA SSD로 데스크탑, 노트PC, NAS(Network Attached Storage) 사용자까지 다양한 소비자층을 만족시킬 수 있을 것"이라고 밝혔다.

한편, 삼성전자는 지난해 10월 메모리 주요 제품 9개가 영국 카본 트러스트사로부터 '탄소 발자국 인증'을 받았으며 이번에 출시되는 870 EVO도 제품 생산 과정에서 탄소 배출량을 줄이기 위한 노력을 기울이고 있다고 밝혔다.

