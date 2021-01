현대차, '라이좀'과 전략적 파트너십…'디지털 아트 가능성 실험'

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차가 디지털 아트의 가능성을 실험하기 위해 미국 뉴욕에 있는 현대미술관 뉴뮤지엄(New Museum)의 디지털 아트 기관 라이좀(Rhizome)과 2년간 전략적 파트너십을 체결했다고 20일 밝혔다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 261,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 241,000 2021.01.20 08:32 장시작전(20분지연) 관련기사 돌아온 기관·외국인 덕에 코스피 2.6% 상승마감현대차, 이시간 주가 +7.26%.... 최근 5일 개인 160만 7276주 순매수정의선 회장 취임 100일…'미래 모빌리티' 광폭 행보 close 는 이번 파트너십으로 진행되는 첫번째 공동 기획 전시인 '월드 온 어 와이어(World on a Wire)'를 오는 28일 현대 모터스튜디오 베이징과 온라인 전시 웹사이트를 통해 동시에 공개할 예정이다.

월드 온 어 와이어는 예술가들이 만든 합성 생명체, 게임 캐릭터 등을 통해 컴퓨터 시뮬레이션 기술이 가진 가능성과 예술성을 선보이는 전시회다. 이번 전시는 증강현실(AR), 가상현실(VR) 및 인공지능(AI) 등 디지털 기술을 통해 온라인과 오프라인을 아우르는 예술 작품을 선보인다.

이번 전시는 현대차 브랜드 체험공간 현대 모터스튜디오의 글로벌 3대 거점인 베이징에서 이달 28일부터 올해 4월5일까지 열린다. 또한 모스크바에서 오는 4월1일부터 7월4일까지, 서울에서 5월7일부터 8월8일까지 공개된다.

특히 온라인 전시는 오는 28일 현대 모터스튜디오 베이징의 개막과 동시에 온라인 전시 웹사이트에서도 공개되며 다양한 디지털 아트 작품을 감상할 수 있는 동시에 아티스트 토크 프로그램에도 참여할 수 있다.

리사 필립스 뉴 뮤지엄 관장은 "라이좀은 최신 디지털 아트 트렌드를 포착해 이를 경험하기 위한 온·오프라인 공간을 만들어내는데 전문성을 갖추고 있다"며 "현대차와의 파트너십을 통해 유망한 아티스트들과 협업해 이 시대에 걸맞는 전시 공간을 만들어냈다"고 기대감을 나타냈다.

현대차 관계자는 "현대차는 예술을 통해 인류의 미래에 대한 이해를 높일 수 있다고 믿는다"며 "라이좀과의 파트너십은 새로운 형태의 문화적 경험을 제공하고, 예술과 최첨단 기술의 결합이 가져올 무한한 가능성을 보여줄 것"이라고 밝혔다.

한편 이번 협업은 영국의 테이트 미술관, 미국의 LA 카운티 미술관 등 국제적인 예술 기관과의 장기 파트너십을 중심으로 한 현대차의 '아트&컬처 이니셔티브'의 일환이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr