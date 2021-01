바스프, 국내 부품업체와 난연성 소재 전철 손잡이 공동 개발

[아시아경제 황윤주 기자] 글로벌 화학기업 바스프가 국내 철도차량부품 제조업체와 '엘라스톨란' 소재로 만들어진 전철 손잡이를 공동 개발했다. 엘라스톨란 소재는 화재가 발생해도 쉽게 타지 않는 난연성 소재다.

바스프는 엘라스톨란(Elastollan®) 열가소성 폴리우레탄(TPU) 소재를 적용한 전철 손잡이가 국내 지하철에 적용된다고 밝혔다. 바스프는 국내 철도차량부품 제조업체인 '코하마'와 함께 엘라스톨란 TPU 소재를 개발했다. 코하마의 손잡이는 대만과 이집트에 수출한 지하철에도 적용된 바 있다.

이번에 개발한 엘라스톨란(1185A 10 HFFR) 소재는 폴리염화비닐(PVC)과 달리 UL94 V0 난연 인증에 따른 업계 기준을 충족할 뿐만 아니라 철도 차량용 난연성능시험(EN45545-2)을 만족하는 저연성과 저독성을 지녔다. 또한, 탑승자의 편의를 고려한 부드러운 촉감 및 특유의 유연성과 재료의 내구성 덕분에 다른 철도 교통이나 항공우주 분야에도 널리 사용될 수 있다.

데스몬드 롱(Desmond Long) 바스프 아태지역 퍼포먼스 소재 사업부문 운송부문 비즈니스 총괄 사장은 "바스프의 첨단 TPU 기술은 이미 자동차와 전자기기 내 와이어 및 케이블에 널리 활용되고 있다"며 "대중교통 시장에서 바스프의 입지가 강화될 것을 기대한다"고 강조했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr